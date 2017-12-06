«Детройт» прервал 7-матчевую серию поражений, обыграв «Виннипег»

«Детройт Ред Уингз» уверенно победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Джастин Абделкейдер (11-я минута), Густав Нюквист (15), Джонатан Эрикссон (45), Даррен Хельм (48) и Дэвид Бут (51). За «Виннипег» гол забил Патрик Лайне (27). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 6 секунд.
Благодаря этому результату «Детройт» прервал серию из семи поражений.
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