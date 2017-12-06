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«Детройт» прервал 7-матчевую серию поражений, обыграв «Виннипег»

Хоккей

«Детройт Ред Уингз» уверенно победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Джастин Абделкейдер (11-я минута), Густав Нюквист (15), Джонатан Эрикссон (45), Даррен Хельм (48) и Дэвид Бут (51). За «Виннипег» гол забил Патрик Лайне (27). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 6 секунд.

Благодаря этому результату «Детройт» прервал серию из семи поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
5 : 1
2:0, 0:1, 3:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Абделкейдер (Нюквист, Зеттерберг) – 10:42 (5x5), 2:0 – Нюквист (Татар, Кронвалль) – 14:43 (5x5), 2:1 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 26:25 (5x3), 3:1 – Нюквист (Эрикссон, Дженсен) – 44:55 (5x5), 4:1 – Хельм – 47:25 (5x5), 5:1 – Бут (Атанасиу, Фрк) – 50:40 (5x5)
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