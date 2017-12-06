«Питтсбург» — «Рейнджерс»: Бучневич признан третьей звездой матча

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3.



Третьей звездой матча был признан нападающий Павел Бучневич, который забросил победную шайбу в середине третьего периода. Он провёл на площадке 14 минут 19 секунд, нанёс четыре броска по воротам, применил три силовых приёма и завершил матч с показателем полезности «+1».

Россиянин забросил 10-ю шайбу в сезоне, всего в его активе 21 очко в 27 матчах.

Видео гола Бучневича можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».