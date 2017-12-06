«Колорадо» уступил «Баффало», несмотря на 31 сейв Варламова

«Баффало Сэйбрз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Бенуа Пульо (26-я минута), Джейк Маккейб (39), Эвандер Кейн (52) и Джек Айкел (60). За «Колорадо» оба гола забил Натан Маккиннон (33, 50).

Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин провёл на льду 10 минут 57 секунд. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 31 из 34 бросков по своим воротам. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 10 минут, защитник Никита Задоров отыграл 16 минут 48 секунд.

Благодаря этому результату «Баффало» прервал свою четырёхматчевую серию поражений.