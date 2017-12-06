Бучневич набрал 21 очко в 27 матчах, в прошлом сезоне у него было 20 в 41

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз», который завершился со счётом 4:3.

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22-летний российский форвард проводит второй сезон в НХЛ и уже превзошёл свой показатель результативности прошлого года. В сезоне-2016/17 на его счету было 20 (8+12) очков в 41 матче. В текущем чемпионате он набрал 21 (10+11) балл за результативность в 27 встречах.

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Видео гола Бучневича можно посмотреть также в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».