«Даллас» — «Нэшвилл»: Олексиак оформил «хет-трик Горди Хоу»

«Даллас Старз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:5.

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Защитник «звёзд» Джейми Олексиак оформил «хет-трик Горди Хоу». В начале второго периода он подрался с Остином Уотсоном, а в третьем игровом отрезке поучаствовал в обеих голевых комбинациях своей команды. Сначала ассистировал Стивену Джонсу, а на последней минуте забросил шайбу.



Это первый «хет-трик Горди Хоу» в его карьере.

Видео драки можно посмотреть также на канале hockeyfights.com в YouTube.

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