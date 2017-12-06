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Первый гол Голдобина в сезоне помог «Ванкуверу» обыграть «Каролину»

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 3:0.

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Заброшенными шайбами отметились Деррик Пульо (23-я минута), Томас Ванек (34) и Николай Голдобин (47).

Для российского нападающего эта шайба стала первой в текущем чемпионате. Голдобин провёл на площадке 11 минут 32 секунды, нанёс один бросок и завершил встречу с показателем полезности "+1". Он начинал сезон в АХЛ, а затем был вызван в основную команду. Он провёл третий матч за «Ванкувер» и набрал 2 (1+1) очка.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Пульо (Седин) – 22:58 (5x5), 2:0 – Ванек (Ганье, Пульо) – 33:50 (5x4), 3:0 – Голдобин (Хорват, Пульо) – 46:26 (5x5)

Видео гола Голдобина можно посмотреть также в «твиттере» «Ванкувер Кэнакс».

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