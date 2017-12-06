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«Вегас» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Анахайм»

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча, проходившая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, завершилась со счётом 4:3 Б.

В первом периоде «золотые рыцари» забросили дважды усилиями Джеймса Нила и Оскара Линдберга. Во второй двадцатиминутке «утки» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Авторами голов стали Франсуа Бошемен, Антуан Верметт и Кори Перри. Эрик Хаула перевёл встречу в овертайм в концовке третьего периода.

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НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 3
2:0, 0:3, 1:0, 0:0, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Нил (Хаула, Сбиса) – 18:34 (5x5), 2:0 – Линдберг (Энгелланд, Хаула) – 18:50 (5x5), 2:1 – Бошемен (Монтур, Каше) – 21:03 (5x5), 2:2 – Верметт (Биекса, Бошемен) – 25:02 (5x4), 2:3 – Перри (Хенрик) – 36:14 (5x5), 3:3 – Хаула (Нил, Так) – 55:38 (5x5), 4:3 – Так – 65:00 ( ПБ)

Видео гола Перри можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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