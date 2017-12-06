«Вегас» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Анахайм»

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Встреча, проходившая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, завершилась со счётом 4:3 Б.



В первом периоде «золотые рыцари» забросили дважды усилиями Джеймса Нила и Оскара Линдберга. Во второй двадцатиминутке «утки» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Авторами голов стали Франсуа Бошемен, Антуан Верметт и Кори Перри. Эрик Хаула перевёл встречу в овертайм в концовке третьего периода.

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Видео гола Перри можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.