Габорик забросил 400-ю шайбу, набрав 800-е очко в карьере

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Мариан Габорик оформил дубль в матче с «Миннесотой Уайлд», который завершился со счётом 5:2.



Второй гол стал для Габорика 400-м в карьере, также он набрал 800-й балл за результативность. Ему ассистировал Анже Копитар, для которого эта передача стала 500-й в карьере.



35-летний Габорик выступает в НХЛ 2000 года. Он провёл 996 матчей, забил 400 голов и сделал 400 передач. В составе «Лос-Анджелеса» словак выиграл кубок Стэнли в 2014 году.

Видео гола Габорика можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.