Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Тарасенко продлил безголевую серию до 6 игр

В ночь с 5 на 6 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до шести матчей, последний раз он забивал 21 ноября. Владислав Наместников забил 11-й гол в сезоне, а Николай Голдобин — первый. Андрей Василевский одержал 18-ю победу и продолжает лидировать по этому показателю в НХЛ.
События дня НХЛ. Кучерова не удержать! Никита отрывается от Стэмкоса
Малкин тоже не промах – отдал великолепную передачу.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 31
|93,5
|6:2
|Варламов
|«Колорадо»
|31 из 34
|91,2
|2:4
|Бобровский
|«Коламбус»
|32 из 36
|88,9
|1:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|4
|+1
|14.19
|-
|3
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|0
|5
|0
|20.55
|1 из 5
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|2
|7
|-1
|19.14
|-
|1
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|0
|2
|+1
|20.19
|-
|1
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|3
|-1
|14.58
|1 из 1
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|3
|-2
|18.18
|-
|1
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|3
|-2
|22.23
|-
|0
|0
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|1+0
|0
|1
|+1
|11.32
|-
|1
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|0
|9.59
|-
|2
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|2
|0
|15.19
|-
|1
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|2
|2
|-1
|16.48
|-
|3
|2
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+1
|0
|1
|+1
|22.32
|-
|4
|2
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|1
|0
|10.57
|-
|0
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|2
|0
|17.06
|-
|2
|2
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