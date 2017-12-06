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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Тарасенко продлил безголевую серию до 6 игр

Хоккей

В ночь с 5 на 6 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до шести матчей, последний раз он забивал 21 ноября. Владислав Наместников забил 11-й гол в сезоне, а Николай Голдобин — первый. Андрей Василевский одержал 18-ю победу и продолжает лидировать по этому показателю в НХЛ.

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ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Василевский«Тампа»29 из 3193,56:2
Варламов«Колорадо»31 из 3491,22:4
Бобровский«Коламбус»32 из 3688,91:4
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+004+114.19-30
Малкин (н)«Питтсбург»0+105020.551 из 500
Радулов (н)«Даллас»027-119.14-10
Кучеров (н)«Тампа»0+202+120.19-10
Наместников (н)«Тампа»1+003-114.581 из 100
Тарасенко (н)«Сент-Луис»003-218.18-10
Панарин (н)«Коламбус»003-222.23-00
Голдобин (н)«Ванкувер»1+001+111.32-10
Якупов (н)«Колорадо»00109.59-20
Сергачёв (з)«Тампа»0+102015.19-11
Задоров (з)«Колорадо»022-116.48-32
Емелин (з)«Нэшвилл»0+101+122.32-42
Антипин (з)«Баффало»001010.57-01
Куликов (з)«Виннипег»002017.06-22

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