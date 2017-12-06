Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Тарасенко продлил безголевую серию до 6 игр

В ночь с 5 на 6 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно 10 матчей, в которых приняли участие 17 россиян. Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до шести матчей, последний раз он забивал 21 ноября. Владислав Наместников забил 11-й гол в сезоне, а Николай Голдобин — первый. Андрей Василевский одержал 18-ю победу и продолжает лидировать по этому показателю в НХЛ.

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Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Василевский «Тампа» 29 из 31 93,5 6:2 Варламов «Колорадо» 31 из 34 91,2 2:4 Бобровский «Коламбус» 32 из 36 88,9 1:4

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 0 4 +1 14.19 - 3 0 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 0 5 0 20.55 1 из 5 0 0 Радулов (н) «Даллас» 0 2 7 -1 19.14 - 1 0 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 0 2 +1 20.19 - 1 0 Наместников (н) «Тампа» 1+0 0 3 -1 14.58 1 из 1 0 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0 0 3 -2 18.18 - 1 0 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 3 -2 22.23 - 0 0 Голдобин (н) «Ванкувер» 1+0 0 1 +1 11.32 - 1 0 Якупов (н) «Колорадо» 0 0 1 0 9.59 - 2 0 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 0 2 0 15.19 - 1 1 Задоров (з) «Колорадо» 0 2 2 -1 16.48 - 3 2 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+1 0 1 +1 22.32 - 4 2 Антипин (з) «Баффало» 0 0 1 0 10.57 - 0 1 Куликов (з) «Виннипег» 0 0 2 0 17.06 - 2 2

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