Стали известны три звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, который оформил третий хет-трик в карьере и завершил матч с «Монреаль Канадиенс» (4:3) с показателем полезности «+3».



Второй звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Густав Нюквист, который сделал дубль и одну передачу в победном матче с «Виннипег Джетс» (5:1).



Замыкает тройку вратарь «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём, который отразил 30 бросков и оформил «сухарь» в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:0).