Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Стали известны три звезды дня в НХЛ

Хоккей

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн, который оформил третий хет-трик в карьере и завершил матч с «Монреаль Канадиенс» (4:3) с показателем полезности «+3».

Второй звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Густав Нюквист, который сделал дубль и одну передачу в победном матче с «Виннипег Джетс» (5:1).

Замыкает тройку вратарь «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём, который отразил 30 бросков и оформил «сухарь» в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:0).

События дня НХЛ. Кучерова не удержать! Никита отрывается от Стэмкоса
Малкин тоже не промах – отдал великолепную передачу.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент