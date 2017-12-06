Михайлов: на Олимпиаду надо ехать, слова Овечкина даже не хочу обсуждать

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение МОК по допуску России к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане и слова капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который заявил, что выступать под нейтральным флагом — это унизительно.

Овечкин не понял Ковальчука. Хоккейный мир — о решении МОК Почти все в хоккее за то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Кроме игроков НХЛ.

«С решением МОК я категорически не согласен. А насчёт того, чтобы ехать под нейтральным флагом… С одной стороны, это печально, а с другой — надо ехать. Зачем лишать спортсменов участия в Олимпийских играх? Всё же Олимпиада — это мировой форум. Нельзя спортсмена, который готовился к Играм, лишить возможности поездки туда. Надо ехать и доказывать, что, невзирая ни на что, мы готовы биться, тем более мы считаем, что спорт вне политики. Но получается всё наоборот… Участвуя в Олимпийских играх, мы всему миру докажем, что мы сильнее и сплочённее духом. А это всё политические игры перед выборами президента.

Слова Овечкина? Каждый вправе говорить то, что хочет говорить. Даже не хочу обсуждать слова Александра Овечкина», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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