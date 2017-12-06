Зарипов: флаг России увидят не на груди, а в сердце и в руках

Нападающий «Ак Барса» трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов выступил за участие сборной России по хоккею в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Накануне МОК принял решение отстранить сборную России от Игр в Пхёнчхане, при этом чистые спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.



«Заряд российского патриотизма! Цель – победа, что есть в сердце каждого спортсмена, должна вести вперёд! Наш флаг увидят не на груди. В сердце и в руках, пылающим над головой победы!» — написал Зарипов в своём «инстаграме».

Овечкин не понял Ковальчука. Хоккейный мир — о решении МОК Почти все в хоккее за то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Кроме игроков НХЛ.