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Зарипов: флаг России увидят не на груди, а в сердце и в руках

Хоккей

Нападающий «Ак Барса» трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов выступил за участие сборной России по хоккею в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Накануне МОК принял решение отстранить сборную России от Игр в Пхёнчхане, при этом чистые спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

«Заряд российского патриотизма! Цель – победа, что есть в сердце каждого спортсмена, должна вести вперёд! Наш флаг увидят не на груди. В сердце и в руках, пылающим над головой победы!» — написал Зарипов в своём «инстаграме».

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Почти все в хоккее за то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Кроме игроков НХЛ.
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