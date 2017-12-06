Брызгалов: что позорного в нейтральном флаге, а лишать атлетов ОИ не позорно?

Бронзовый призёр Олимпиады, известный вратарь Илья Брызгалов выступил за участие российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом. Ранее МОК запретил сборной России ехать на Игры под своим флагом.

Овечкин не понял Ковальчука. Хоккейный мир — о решении МОК Почти все в хоккее за то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Кроме игроков НХЛ.

«Обязательно нужно ехать на Олимпиаду. Что позорного в том, что спортсмены поедут под нейтральным флагом? В 1992 году же выступали, и ничего позорного не было. А не позорно лишать Олимпиады спортсменов, которые не замешаны в допинговых скандалах? Мне кажется, атлеты обязаны ехать в Корею, а государство должно сделать всё, чтобы эти спортсмены не нуждались ни в чём, имеется в виду в подготовке. Потому что если всё отбросить в сторону, то неважно, под каким они будут флагом, мы будем знать, что они наши! Они будут выступать не для мирового сообщества, а для нас. Мы будем знать, что в хоккейной сборной есть Илья Ковальчук, в фигурном катании — Евгения Медведева и Ксения Столбова. Мы знаем, что они россияне, и мы будем за них болеть. Они будут выигрывать эти медали для нас. Надо ехать, доказывать и забирать эти медали, показывать, что успех в Сочи был не случайностью.

Кто виноват в этой ситуации? Это щекотливая тема. Заговор против России? Ну, информацию можно преподать очень по-разному. Как ты её преподнесёшь, так люди и будут думать. Что значит заговор? Кто против кого? Я просто этого не понимаю.

Слова Овечкина оставлю без комментариев. Я могу говорить только за себя. Я сказал, что наши атлеты должны ехать», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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