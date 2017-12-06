Сушинский: не будет флага, но если выиграем, будет ясно, что это победа России

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что сборной России по хоккею следует поехать на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане под олимпийским флагом.

Почему Ковальчук прав. Даже без флага и гимна мы останемся русскими Патриотизм не в государственных символах, а в сердце. Правда же, Александр Овечкин?

«Да, нам не разрешили флаг. Но если ребята выиграют Олимпиаду, то Россия будет знать, кто это сделал. Если команда поедет в Корею, то это будет шаг к популяризации нашей игры и сплочению, потому что все понимают, что здесь больше политики, чем спорта. Спортсмены в любом случае ни при чём. Овечкин сказал, что не понимает игроков, готовых выступать под олимпийским флагом? Слушайте, я не знаю, зачем комментировать его слова. Лучше его спросить, почему он так сказал. У каждого есть своё мнение. Я уверен, что весь мир знает, за какую страну будут играть эти ребята. Да, не будет флага на груди и надписи «Россия» на свитере. Зато если мы выиграем, то будет понятно, какой стране эта победа будет принадлежать», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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