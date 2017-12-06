«Спартак» расторг контракт с форвардом Александром Комаристым

«Спартак» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 28-летним нападающим Александром Комаристым. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.



Комаристый выступал за московскую команду первый сезон. Он принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 2 (1+1) балла за результативность при показателе полезности «-3», а в последнее время выступал в составе «Химика». В ВХЛ он сыграл 10 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Его двустороннее соглашение было рассчитано до конца сезона-2017/18.