Вайсфельд: КХЛ не надо менять календарь, кто запретит игрокам уезжать в сборные?

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд не поддержал идею отменить паузу в чемпионате КХЛ и начать плей-офф Кубка Гагарина во время Олимпиады. Ранее МОК отстранил сборную России от Олимпиады, оговорив, что чистые спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе. КХЛ может отменить паузу в чемпионате, чтобы никто из игроков не имел возможности поехать в Пхёнчхан.

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«Я думаю, что в календаре КХЛ никаких изменений быть не должно. Как мы сможем сыграть плей-офф без ведущих игроков? Тогда весь сезон пойдёт насмарку. Скорее всего, у «Салавата Юлаева» четыре человека отправятся в свои национальные команды: Скривенс, Хартикайнен, Кемппайнен и Умарк уезжают в сборные. Кто им может не разрешить?

Что касается того, ехать нам или не ехать, то мы же не знаем всех нюансов. Принимать решение должны люди, которые полностью знают суть предмета. Для нас это выглядит дико, что мы ничего не делали, а нас не пустили на Олимпиаду и ещё $ 15 млн штраф заплати. Мне кажется, должны последовать какие-то серьёзные аргументы или возражения, но пока тишина. Мы же не знаем, что там происходит», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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