Зарипов призвал голосовать за группу поддержки «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов призвал болельщиков голосовать за группу поддержки казанской команды.



Конкурс на самую красивую группу поддержки КХЛ, проводимый «Чемпионатом», вступил в стадию плей-офф. В четвертьфинале группе поддержки «Ак Барса» противостоят девушки из «Северстали». Голосование на этой стадии продлится до 18:00 мск 7 декабря.

«Стартовал четвертьфинал голосования за лучшую группу поддержки КХЛ. Нашим девчонкам противостоит группа поддержки «Северстали». Помоги победить Bars Angels в голосовании. Данис Зарипов уже проголосовал за наших девчонок, проголосуй и ты», — написано в «инстаграме» «Ак Барса».

Выбери самую красивую группу поддержки КХЛ. 1/4 плей-офф Финальная стадия главного конкурса хоккейного сезона по схеме плей-офф.

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» «Ак Барса».