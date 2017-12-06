ESPN назвал игроком недели в мире 9-летнего вратаря

ESPN еженедельно определяет лучшего хоккеиста во всём мире. На прошедшей неделе, которая завершилась 3 декабря, лучшим по версии издания был признан 9-летний вратарь Кэйден Уэйли.



У соперника команды Уэйли заболел основной вратарь, и одному из полевых игроков пришлось выступить в роли голкипера. Им оказался форвард Леопольд Хилтон, который никогда раньше не играл на этой позиции и не примерял вратарской амуниции.



Хилтон пропустил семь шайб в первом периоде и вернулся на скамейку убитый горем. В перерыве Уэйли подъехал к Хилтону и провёл с ним импровизированный мастер-класс. Он научил Леопольда, как правильно двигаться и использовать амуницию.



«У него всегда было большое сердце, мы учили его, что самое главное – это достойное поведение», — сказала мама Кэйдена.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» Билла Шультейсса.