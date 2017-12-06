Ш. Бабаев: ОИ без России — не ОИ, главное, не сказали ехать под радужным флагом

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказался по поводу того, стоит ли сборной России по хоккею ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Почему Ковальчук прав. Даже без флага и гимна мы останемся русскими Патриотизм не в государственных символах, а в сердце. Правда же, Александр Овечкин?

«Спортсменам надо ехать на Олимпиаду, чтобы доказать всему миру, что они чистые и могут побеждать. В душе они россияне. Никто им не запретит петь гимн после того, как выиграют медаль. На олимпийской медали не написано, спортсмен из какой страны её выиграл. Понятно, что над нами поиздевались, но главное, что не сказали выступать под радужным флагом. Спортсмены не виноваты, что кучка негодяев устроила эту ситуацию с допингом. Это чиновники не проследили, не наняли лучших адвокатов.



Я не представляю Олимпиаду без сборной России по хоккею. Это будет уже не Олимпиада. С кем я ни разговаривал, все расстроены решением МОК, но горят желанием выступить за свою страну даже без гимна и флага. Они готовились к этому турниру. И выбросить теперь всё в помойку? У нас воспитание такое, что главное – это победа на Олимпийских играх. Весь мир будет смотреть на наших ребят и понимать, что это россияне. Вообще, предлагают использовать символику СССР. Её ведь нам никто не запретит?» — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»