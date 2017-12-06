Журналист Aftonbladet: опасаюсь худшего, без КХЛ хоккей на ОИ будет хуже ЧМ

Обозреватель известного шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм прокомментировал решение МОК отстранить сборную России от Олимпиады и возможный отказ КХЛ отпускать своих хоккеистов на Игры.

«Я не знаю, как русские отреагируют на решение МОК. Редко удаётся узнать такое заранее. Но я опасаюсь худшего. По словам президента ИИХФ Рене Фазеля, никто из российских хоккеистов не был замешан в допинговом скандале в Сочи. Всем им должны разрешить сыграть в Южной Корее.



КХЛ является членом Федерации хоккея России, а значит, подчиняется ИИХФ. Она не может сама принимать такие решения, как НХЛ. А по правилам ИИХФ все игроки КХЛ должны быть отпущены на Олимпиаду.



Но то, что написано, и то, что случится на самом деле, — это две разные вещи. Президент КХЛ ранее пригрозил запретить всем игрокам поехать на ОИ. Чернышенко исключили из состава координационной комиссии ОИ-2022, это не сделало его счастливее. Некоторые источники сообщают, что он уже давно уведомил МОК, что игроков КХЛ на Олимпиаде не будет, если России не разрешат выступать под своим флагом.



Турнир высшего сорта на ОИ без игроков НХЛ уже превратился во второсортный. Без игроков КХЛ он станет третьесортным, даже хуже, чем обычный чемпионат мира», — написал Веннерхольм в своей колонке.