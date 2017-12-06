«Северсталь» призвала болельщиков голосовать за группу поддержки клуба

Пресс-служба "Северстали" подготовила ролик с призывом к болельщикам голосовать за клубную группу поддержки.

Выбери самую красивую группу поддержки КХЛ. 1/4 плей-офф Финальная стадия главного конкурса хоккейного сезона по схеме плей-офф.

Конкурс на самую красивую группу поддержки КХЛ, проводимый «Чемпионатом», вступил в стадию плей-офф. В четвертьфинале группе поддержки «Северстали» противостоят девушки из «Ак Барса». Голосование на этой стадии продлится до 18:00 мск 7 декабря.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Северстали» в YouTube.