Якушев и «Легенды Ночной лиги» откроют обновлённый ЛД «Кристалл» в Электростали

«Легенды Ночной хоккейной лиги» во главе с председателем Совета легенд НХЛ двукратным олимпийским чемпионом Александром Якушевым откроют 7 декабря ледовый дворец «Кристалл» в Электростали после трёхлетней реконструкции гала-матчем, в котором встретятся со сборной Ночной лиги Московской области. Участие в большом хоккейном празднике в небольшом подмосковном городе примет и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



В составе «Легенд Ночной лиги» на лёд выйдут легенды отечественного хоккея: Владимир Мышкин, Алексей Касатонов, Илья Бякин, Ирек Гимаев, Александр Гуськов, Александр Голиков, Владимир Голиков, Виктор Шалимов, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Игорь Болдин, Игорь Мишуков, Сергей Шепелев, Вячеслав Буцаев, а тренерами команды выступят Александр Якушев и Юрий Ляпкин.



Их соперниками станет сборная Ночной лиги Московской области, за которую среди прочих сыграют Владимир Леонов, Сергей Никаноров, Вадим Попов, Виталий Прошкин, Игорь Князев — воспитанники «Кристалла».



Откроют игру губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заслуженный мастер спорта, легендарный воспитанник электростальского хоккея Юрий Парамошкин, которому 3 ноября исполнилось 80 лет!



В рамках мероприятия состоится автограф-сессия легенд отечественного хоккея в фойе ледового дворца, а федерация хоккея Московской области подарит комплекты формы юным воспитанникам СДЮСШОР «Кристалл-Электросталь».



Ледовый дворец «Кристалл» на протяжении последних трёх лет находился на полноценной реконструкции. Гала-матч Ночной лиги станет первой игрой на обновлённой ледовой арене. Сбор участников и зрителей в 17:30. Начало игры в 19:00.