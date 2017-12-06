Овечкин выступил с опровержением слов о необходимости пропустить ОИ

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опроверг приписываемые ему слова, что России не следует участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Овечкин: не понимаю выступления под нейтральным флагом, это унизительно

«В ряде СМИ сегодня опубликован от моего имени комментарий относительно решения исполкома МОК. Он не соответствует действительности, я таких заявлений не делал. Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно», — заявил Овечкин в интервью «РИА Новости».

Почему Овечкин прав. Флаг и гимн дороже олимпийского золота Выступать под белым флагом – унизительно и недопустимо.

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