«Ак Барс» — СКА: Торесен сыграет в первом звене СКА с Шипачёвым и Ковальчуком

«Ак Барс» и СКА назвали составы на матч, который состоится в Казани. Начало встречи – в 19:00 мск. В первом звене петербургского клуба вместе с Вадимом Шипачёвым и Ильёй Ковальчуком сыграет новичок команды Патрик Торесен.
«Ак Барс»:
Гарипов (Билялов);
Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Галиев;
Токранов — Батыршин, Косов — Ткачёв — Клинкхаммер;
Охтамаа — Лямкин, Лукоянов — А. Потапов — Язьков;
Кара — Сидоров, Глинкин — М. Глухов — Обухов.
СКА:
Коскинен (Мельничук);
Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;
Яковлев — Белов, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Херсли, Широков — Коскиранта — Калинин;
Зуб, Барабанов — Каблуков — Карпов.