«Ак Барс» — СКА: Торесен сыграет в первом звене СКА с Шипачёвым и Ковальчуком

«Ак Барс» и СКА назвали составы на матч, который состоится в Казани. Начало встречи – в 19:00 мск. В первом звене петербургского клуба вместе с Вадимом Шипачёвым и Ильёй Ковальчуком сыграет новичок команды Патрик Торесен.

«Ак Барс»:

Гарипов (Билялов);

Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Галиев;

Токранов — Батыршин, Косов — Ткачёв — Клинкхаммер;

Охтамаа — Лямкин, Лукоянов — А. Потапов — Язьков;

Кара — Сидоров, Глинкин — М. Глухов — Обухов.

СКА:

Коскинен (Мельничук);

Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;

Яковлев — Белов, Гусев — Прохоркин — Плотников;

Рыков — Херсли, Широков — Коскиранта — Калинин;

Зуб, Барабанов — Каблуков — Карпов.