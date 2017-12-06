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Геннадий Столяров призвал болельщиков голосовать за группу поддержки «Торпедо»

Хоккей

Нападающий «Торпедо» Геннадий Столяров призвал болельщиков голосовать за группу поддержки нижегородского клуба.

«Друзья, мы уже всей командой проголосовали за нашу группу поддержки, сделайте это и вы. Вместе мы победим», — сказал Столяров.

Конкурс на самую красивую группу поддержки КХЛ, проводимый «Чемпионатом», вступил в стадию плей-офф. В четвертьфинале группе поддержки «Торпедо» противостоят девушки из «Сибири». Голосование на этой стадии продлится до 18:00 мск 7 декабря.

Выбери самую красивую группу поддержки КХЛ. 1/4 плей-офф
Финальная стадия главного конкурса хоккейного сезона по схеме плей-офф.

Видео можно посмотреть также в «инстаграме» «Торпедо».

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