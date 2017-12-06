«Ак Барс» — СКА: Шипачёв набирает очки в 7-м матче подряд

Нападающий СКА Вадим Шипачёв открыл счёт в матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — СКА и продлил результативную серию до семи матчей. За последние семь игр нападающий набрал 13 (6+7) очков. Голевые передачи записали себе в актив Илья Ковальчук и Патрик Торесен.

Шипачёв проводит девятый матч в КХЛ после возвращения из НХЛ. Всего на бомбардирском счету хоккеиста 14 (7+7) очков при показателе полезности "+7". Только в матче с «Амуром» нападающему не удалось набрать очков.

Видео гола Шипачёва можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.