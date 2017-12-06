Кузнецов: играть под нейтральным флагом — это словно у вас забрали паспорт

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию с допуском сборной России до Олимпиады 2018 года в Корее.

«Странно играть под нейтральным флагом. Так же странно, как если бы они забрали у вас американский паспорт, верно? Тебе будет некомфортно. Это похожая ситуация, потому что флаг для нас — это всё. Но я по-прежнему считаю, что российские спортсмены всё равно должны поехать на Олимпиаду», — сказал Кузнецов в интервью обозревателю Washington Post Изабелль Хуршудян.

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