Кожевников — о заявлении Путина: правильное решение, нельзя людей лишать ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, что власти России не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане под флагом Международного олимпийского комитета.

Путин: Россия не будет препятствовать спортсменам принимать участие в Олимпиаде

«Думаю, это правильное решение. Олимпиады людей нельзя лишать. Самое страшное было бы, если бы федерации стали отстранять. Олимпийский комитет занял нейтральную позицию, ещё будут рассматривать варианты, но надо ехать, ребята все хотят. Обидно, что без флага, но зато сможем на форме какие-то родные символы сделать. Будем болеть за наших, мы же знаем их, в России всегда — чем тяжелее, тем злее становишься», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Почему Ковальчук прав. Даже без флага и гимна мы останемся русскими Патриотизм не в государственных символах, а в сердце. Правда же, Александр Овечкин?

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