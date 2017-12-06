Как стало известно «Чемпионату», Павел Зубов будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Сибири». Решение об отставке было принято сегодня высшим руководством клуба.

Новосибирский клуб, набрав 50 очков в 39 играх, занимает 10-е место в восточной конференции,. «Сибирь» потерпела пять поражений в последних пяти матчах и отстала на восемь очков от зоны плей-офф.

Павел Зубов входил в систему новосибирского клуба с 2015 года, а в апреле 2017 года возглавил клуб после отставки Андрея Скабелки.

Зубная боль. Почему «Сибири» пора менять тренера Иначе может быть поздно.

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