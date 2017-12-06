СКА в овертайме обыграл «Ак Барс» и довёл серию побед до 10 матчей

СКА обыграл «Ак Барс» в матче регулярного сезона КХЛ со счётом 3:2 в овертайме. Победная серия СКА достигла 10 матчей. «Ак Барс» сумел прервать восьмиматчевую серию СКА без потерянных очков. В последний раз СКА до встречи с казанским клубом не сумел победить в основное время 4 ноября во встрече с «Торпедо» (5:4 Б). Победная серия СКА достигла 10 матчей.

«Ак Барс» — СКА: Шипачёв набирает очки в 7-м матче подряд

Петербургский клуб повёл со счётом 2:0 к середине матча после голов Вадима Шипачёва и Сергея Плотникова. Казанский клуб сравнял счёт в матче усилиями Владимира Ткачёва и Антона Ландера. Победу гостям принёс точный бросок шведского защитника Патрика Херсли.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».