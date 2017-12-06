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СКА в овертайме обыграл «Ак Барс» и довёл серию побед до 10 матчей

Хоккей

СКА обыграл «Ак Барс» в матче регулярного сезона КХЛ со счётом 3:2 в овертайме. Победная серия СКА достигла 10 матчей. «Ак Барс» сумел прервать восьмиматчевую серию СКА без потерянных очков. В последний раз СКА до встречи с казанским клубом не сумел победить в основное время 4 ноября во встрече с «Торпедо» (5:4 Б). Победная серия СКА достигла 10 матчей.

«Ак Барс» — СКА: Шипачёв набирает очки в 7-м матче подряд

Петербургский клуб повёл со счётом 2:0 к середине матча после голов Вадима Шипачёва и Сергея Плотникова. Казанский клуб сравнял счёт в матче усилиями Владимира Ткачёва и Антона Ландера. Победу гостям принёс точный бросок шведского защитника Патрика Херсли.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 3
0:1, 2:1, 0:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Шипачёв (Торесен, Ковальчук) – 03:14 (5x5), 0:2 – Плотников (Белов) – 29:13 (5x5), 1:2 – Ткачёв (Марков) – 30:15 (5x4), 2:2 – Ландер (Галиев) – 33:42 (5x5), 2:3 – Херсли (Плотников) – 63:24 (3x3)

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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