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«Локомотив» вырвал победу у ХК «Сочи» в овертайме

Хоккей

ХК «Сочи» в матче регулярного сезона КХЛ на своём льду уступил «Локомотиву» со счётом 1:2 в овертайме.

Хозяева вели в счёте на протяжении 50 минут после гола нападающего южан Ивана Ларчиева, реализовавшего большинство на шестой минуте. Гостям удалось перевести игру в овертайм за четыре минуты до окончания третьего периода благодаря точному броску финского нападающего Петри Контиолы. Победу ярославскому клубу принёс бросок Локтионова.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 2
1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Локомотив
Ярославль
1:0 – Ларичев (Цветков) – 05:52 (5x4), 1:1 – Контиола (Тальбо, Накладал) – 56:27 (5x4), 1:2 – Локтионов – 63:30 (3x3)

После этого матча «леопарды» набрали 57 очков и остались на восьмом месте в западной конференции, не сумев догнать московское «Динамо» и «Спартак». Локомотив с 72 очками продолжает занимать четвёртое место.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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