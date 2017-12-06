«Локомотив» вырвал победу у ХК «Сочи» в овертайме

ХК «Сочи» в матче регулярного сезона КХЛ на своём льду уступил «Локомотиву» со счётом 1:2 в овертайме.

Хозяева вели в счёте на протяжении 50 минут после гола нападающего южан Ивана Ларчиева, реализовавшего большинство на шестой минуте. Гостям удалось перевести игру в овертайм за четыре минуты до окончания третьего периода благодаря точному броску финского нападающего Петри Контиолы. Победу ярославскому клубу принёс бросок Локтионова.

После этого матча «леопарды» набрали 57 очков и остались на восьмом месте в западной конференции, не сумев догнать московское «Динамо» и «Спартак». Локомотив с 72 очками продолжает занимать четвёртое место.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.