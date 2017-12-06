Билялетдинов: глава государства закрыл вопрос с поездкой на Олимпиаду

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ) и выразил своё мнение о ситуации вокруг сборной России.

«Хорошая игра, все получили удовольствие. Команды показали хороший хоккей, поэтому говорить о ошибках нет смысла. Мы играем против сильной команды, которая умеет и атаковать, и обороняться. Так что ничего особенного в третьем периоде не случилось.

Сидоров — молодой парень, иногда совершает ошибки, как в случае с голом Шипачёва. Токранов упустил Плотникова в моменте со вторым голом? Всякое бывает.

Давайте говорить о сегодняшней игре, а не о ситуации со сборной. Глава государства разрешил ехать. Всё, вопрос исчерпан», — передаёт слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online»