Назаров: рад, что «Нефтехимик» переломил психологию

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров после победы над минским «Динамо» (4:1) подвёл итоги матча.

«Хочу поздравить ребят с победой, поблагодарить болельщиков в очередной раз за поддержку.

Готовились к этой игре очень сильно: показывали ребятам видеоматериалы по игре соперника, объясняли им, что предстоит сразиться с сильным соперником, тем более что проиграли им в выездном матче. Хотели реабилитироваться после последнего проигрыша дома. Не взяли ни одного очка в той игре. В целом доволен победой. Рад, что ребята нашли в себе силы переломить этот психологический момент», — сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.