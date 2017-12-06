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Шинкевич — о неудачной игре в гостях: минское «Динамо» преследует злой рок

Хоккей

Защитник минского «Динамо» Илья Шинкевич прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:4) и выразил своё мнение о неудачах в гостевой серии. Белорусский клуб не набрал ни одного очка в трёх последних матчах на выезде.

«Сложно по горячим следам сказать, что случилось. Даже не знаю… Возможно, нам не хватило слаженности во взаимодействиях. Нам такие голы забили… С контратаки, с пятака. Нам удержать их не удалось. Нижнекамцы постоянно играют в давление, прессингуют, поддерживают хороший темп всю игру.

Не могу объяснить, что происходит в гостевых матчах. Какой-то злой рок», — сказал Шинкевич в интервью пресс-службе клуба.

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