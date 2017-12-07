Овечкин лидирует в голосовании болельщиков на МВЗ

НХЛ проводит голосование болельщиков с целью определения капитанов команд дивизионов на МВЗ 2018 года. Всезвёздный уик-энд состоится 28-29 января 2018 года в Тампа-Бэй. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лидирует в Столичном дивизионе, набирая 16,85%, опережая нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (15,92%).

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид лидирует в Тихоокеанском дивизионе (25,17%), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос возглавляет Атлантический дивизион (24,14%), а защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн — лидер Центрального дивизиона (12.77%).

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров находится на втором месте в Атлантическом дивизоне (15,37%).

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко находится на втором месте в Атлантическом дивизоне (11,27%).

Голосование болельщиков завершится 1 января.

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