«Вашингтон» — «Чикаго»: Хартман клюшкой выбил Орлову зуб

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов лишился зуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».



В концовке второго периода нападающий «Чикаго» Райан Хартман потерял равновесие и клюшкой неудачно попал Орлову в лицо, выбив зуб. Форварду выписали двойной малый штраф, а Орлов был вынужден уйти в раздевалку, чтобы остановить кровотечение.

В матче идёт третий период, «Вашингтон» ведёт со счётом 5:1. Орлов отметился одной голевой передачей.

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