Овечкин сделал шикарную передачу из-за ворот на гол Кузнецову

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке встречается с «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.



Капитан «столичных» Александр Овечкин к этому времени набрал 4 (1+3) очка. В середине третьего периода он отметился шикарной передачей из-за ворот на пятачок, где Евгений Кузнецов точно бросил в касание, сделав счёт 5:1.

Продолжается третий период, счёт — 5:2.

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Видео гола Кузнецова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».