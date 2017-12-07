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«Вашингтон» разгромил «Чикаго», в активе Овечкина гол и три передачи

Хоккей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали уверенную победу над гостями из «Чикаго Блэкхоукс», игра завершилась со счётом 6:2.

В начале первого периода капитан «столичных» Александр Овечкин сперва выступил ассистентом для Никласа Бекстрёма, а на 16-й минуте забросил свою 21-ю шайбу в сезоне с передачи Дмитрия Орлова. Между этими эпизодами свою шайбу успел забросить и Том Уилсон, а перед перерывом Лэнс Боума сократил отставание в счёте.

На 39-й минуте Овечкин стал автором результативной передачи в моменте с голом Бретта Коннолли, а на 51-й минуте ассистировал Евгению Кузнецову, который забросил свою 10-ю шайбу в сезоне.

Незадолго до финальной сирены Джонатан Тэйвз забросил вторую шайбу «ястребов», а Уилсон оформил дубль в составе «Вашингтона».

Таким образом, серия поражений «Чикаго» теперь составляет пять матчей, «Вашингтон» одержал третью победу подряд.

Видео 21-го гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 04:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 2
3:1, 1:0, 2:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Бекстрём (Овечкин, Уилсон) – 11:54 (5x5), 2:0 – Уилсон (Юус, Бекстрём) – 14:53 (5x5), 3:0 – Овечкин (Уилсон, Орлов) – 15:22 (5x5), 3:1 – Боума (Мёрфи, Дебринкэт) – 17:54 (5x5), 4:1 – Коннолли (Овечкин, Бекстрём) – 38:32 (5x4), 5:1 – Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 50:23 (5x5), 5:2 – Тэйвз – 56:18 (4x4), 6:2 – Уилсон (Нисканен) – 57:40 (en)
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