«Вашингтон» разгромил «Чикаго», в активе Овечкина гол и три передачи

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали уверенную победу над гостями из «Чикаго Блэкхоукс», игра завершилась со счётом 6:2.



В начале первого периода капитан «столичных» Александр Овечкин сперва выступил ассистентом для Никласа Бекстрёма, а на 16-й минуте забросил свою 21-ю шайбу в сезоне с передачи Дмитрия Орлова. Между этими эпизодами свою шайбу успел забросить и Том Уилсон, а перед перерывом Лэнс Боума сократил отставание в счёте.



На 39-й минуте Овечкин стал автором результативной передачи в моменте с голом Бретта Коннолли, а на 51-й минуте ассистировал Евгению Кузнецову, который забросил свою 10-ю шайбу в сезоне.



Незадолго до финальной сирены Джонатан Тэйвз забросил вторую шайбу «ястребов», а Уилсон оформил дубль в составе «Вашингтона».



Таким образом, серия поражений «Чикаго» теперь составляет пять матчей, «Вашингтон» одержал третью победу подряд.

Видео 21-го гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».