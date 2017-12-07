Овечкин вышел на 1-е место среди россиян в истории НХЛ по матчам с 4 очками

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:2) набрал 4 (1+3) очка.



Он в 95-й раз набирает не менее трёх очков за матч и за всю историю НХЛ обошёл по этому показателю среди российских игроков Сергея Фёдорова и Александра Могильного и вышел на чистое первое место. По количеству матчей с четырьмя и более очками (23) среди российских игроков он сравнялся с Могильным и делит с ним первое место.

Видео, в котором Овечкин набирает четвёртое очко в матче, можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

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