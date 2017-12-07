Юрзинов-мл. возглавил «Сибирь», Павел Зубов остался в тренерском штабе

«Сибирь» официально объявила об отставке Павла Зубова с поста главного тренера. Специалист остался в тренерском штабе команды.

Павел Зубов будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Сибири»

Главным тренером назначен Владимир Юрзинов-младший, который уже работал в «Сибири» с 2005 по 2006 год. Последним местом работы Юрзинова стал кулб «Куньлунь Ред Стар», откуда он ушёл по собственному желанию после сезона-2016/17. До этого несколько лет тренировал «Салават Юлаев», с которым в сезоне-2013/14 завоевал серебро чемпионата России.

Новосибирский клуб, набрав 50 очков в 39 играх, занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сибирь» потерпела пять поражений в последних пяти матчах и отстала на восемь очков от зоны плей-офф.

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