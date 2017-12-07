Овечкин стал второй звездой матча с «Чикаго», набрав четыре очка

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:2.

«Вашингтон» разгромил «Чикаго», в активе Овечкина гол и три передачи

Второй звездой матча был признан капитан «столичных» Александр Овечкин, который отметился заброшенной шайбой и тремя передачами, нанёс шесть бросков, провёл на площадке 16 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности «+3».

Видео гола Овечкина можно посмотреть в клубном «твиттере».

Первой звездой стал форвард «Кэпиталз» Том Уилсон, также набравший 4 (2+2) балла за результативность. Уилсон впервые в карьере в одном матче набрал четыре очка.

Третьей звездой стал шведский нападающий «Кэпиталз» Никлас Бекстрём, набравший 3 (1+2) балла за результативность.