«Филадельфия» на выезде нанесла поражение «Эдмонтону». Проворов отдал передачу

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» одержали победу над хозяевами из «Эдмонтон Ойлерз», игра завершилась со счётом 4:2.

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В составе хозяев шайбами отметились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс, а в составе победителей по голу в свой актив записали Джордан Уил, Дэйл Вейс, Михаэль Раффль и Уэйн Симмондс.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 28 минут 8 секунд, что стало лучшим показателем в матче в составе обеих команд, и заработал одно очко за результативность при показателе полезности "+2".