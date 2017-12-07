«Филадельфия» на выезде нанесла поражение «Эдмонтону». Проворов отдал передачу

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» одержали победу над хозяевами из «Эдмонтон Ойлерз», игра завершилась со счётом 4:2.
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Александр Великий опроверг слова о белом флаге и набрал четыре очка за «Вашингтон».
В составе хозяев шайбами отметились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс, а в составе победителей по голу в свой актив записали Джордан Уил, Дэйл Вейс, Михаэль Раффль и Уэйн Симмондс.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 28 минут 8 секунд, что стало лучшим показателем в матче в составе обеих команд, и заработал одно очко за результативность при показателе полезности "+2".