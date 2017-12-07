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«Филадельфия» на выезде нанесла поражение «Эдмонтону». Проворов отдал передачу

Хоккей

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» одержали победу над хозяевами из «Эдмонтон Ойлерз», игра завершилась со счётом 4:2.

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В составе хозяев шайбами отметились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс, а в составе победителей по голу в свой актив записали Джордан Уил, Дэйл Вейс, Михаэль Раффль и Уэйн Симмондс.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2017, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 4
0:0, 1:2, 1:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Драйзайтль (Макдэвид) – 23:41 (4x5), 1:1 – Уил (Кутюрье, Жиру) – 28:53 (5x4), 1:2 – Вейс (Жиру, Симмондс) – 34:45 (5x5), 1:3 – Раффль (Ворачек) – 44:06 (5x5), 2:3 – Ньюджент-Хопкинс (Каммальери, Марун) – 53:20 (5x5), 2:4 – Симмондс (Фильппула, Проворов) – 59:21 (en)

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 28 минут 8 секунд, что стало лучшим показателем в матче в составе обеих команд, и заработал одно очко за результативность при показателе полезности "+2".

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