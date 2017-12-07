«Анахайм» переиграл «Оттаву», Карлссон не смог набрать очки в 10-м матче подряд

«Анахайм Дакс» прервал трёхматчевую серию поражений, переиграв в матче регулярного сезона НХЛ «Оттаву Сенаторз» (3:0).

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Дублем в составе «Анахайма» отличился новичок команды Адам Хенрик. ещё одна шайба на счету Ондржея Каше. Голкипер «уток» Райан Миллер отразил 27 бросков по своим воротам и оформил первый «сухарь» в сезоне.

Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон, являющийся одним из лучших специалистов НХЛ по игре в атаке, не смог набрать очки в 10-м матче подряд. В первых 12 матчах сезона на счету шведа было 17 (1+16) очков за результативность.