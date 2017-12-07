Овечкин попал в топ-10 по победным голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив победную шайбу в матче с «Чикаго Блэкхоукс», попал в топ-10 за историю лиги.

Овечкин разозлился на фейк! И отдаёт долги Кузнецову Александр Великий опроверг слова о белом флаге и набрал четыре очка за «Вашингтон».

Капитан «столичных» забросил 98-ю победную шайбу в карьере и сравнялся с легендарными нападающими Бобби Халлом и Ги Лефлёром, выйдя на девятое место в истории НХЛ. На первом месте Яромир Ягр, забросивший 135 победных шайб в лиге.

Фото можно посмотреть в «твиттере» NHL Public Relations

Александр Овечкин сыграл в НХЛ 950 матчей, в которых набрал 1067 (579+488) очков за результативность. Халл провёл в НХЛ 1063 игры, а Лефлёр — 1126 матчей.

Видео победного гола Овечкина можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

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