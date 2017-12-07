Трямкин дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Автомобилист».

Крикунов — о попадании Трямкина на МВЗ: получил «5+20», сейчас мы его поздравим

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина наказание по Правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.10. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

В связи с тем что в сезоне Трямкин уже получал удаление до конца игры, то на него накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф в соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.