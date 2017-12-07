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Итоги для россиян в АХЛ: Воробьёв и Барбашёв прерывают серии без голов

Хоккей

В ночь с 6 на 7 декабря мск в регулярном чемпионате АХЛ было сыграно пять матчей, в которых приняли участие четверо россиян.

Нападающий «Лихай-Уэлли» Михаил Воробьёв забросил шайбу и прервал шестиматчевую серию без заброшенных шайб, аналогичную серию прервал и нападающий «Чикаго» Иван Барбашёв.

На счету Воробьёва 10 (3+7) очков в 24 играх, на счету Барбашёва 8 (4+4) очков в 16 матчах.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроски
Воробьёв (н)«Лихай-Уэлли»1+0+102
Барбашёв (н)«Чикаго»1+0+201
Волков (н)«Сиракьюз»0+0001
Педан (з)«Уилкс-Бэрри»0+0-201
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