Итоги для россиян в АХЛ: Воробьёв и Барбашёв прерывают серии без голов

В ночь с 6 на 7 декабря мск в регулярном чемпионате АХЛ было сыграно пять матчей, в которых приняли участие четверо россиян.
Нападающий «Лихай-Уэлли» Михаил Воробьёв забросил шайбу и прервал шестиматчевую серию без заброшенных шайб, аналогичную серию прервал и нападающий «Чикаго» Иван Барбашёв.
На счету Воробьёва 10 (3+7) очков в 24 играх, на счету Барбашёва 8 (4+4) очков в 16 матчах.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Воробьёв (н)
|«Лихай-Уэлли»
|1+0
|+1
|0
|2
|Барбашёв (н)
|«Чикаго»
|1+0
|+2
|0
|1
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0+0
|0
|0
|1
|Педан (з)
|«Уилкс-Бэрри»
|0+0
|-2
|0
|1