Умарк: большая честь быть выбранным на Матч всех звёзд

Нападающий «Салават Юлаева» Линус Умарк рассказал о подготовке к игре с «Локомотивом» 10 декабря и своём участии в Матче звёзд КХЛ. который пройдёт 13-14 января в Астане. Уфимский клуб ушёл на шестидневную паузу после победы над московским «Динамо».

Болельщики проголосовали за стартовые составы на Матч звёзд КХЛ

«Это хорошо, что можно собраться с силами, отдохнуть. Потом у нас будет много матчей через день. Надо подойти к следующей игре в хорошем состоянии. Мы должны победить „Локомотив“. У нас хорошее настроение, мы выиграли подряд три последних матча, играем дома.

Ещё ничего не придумал для конкурса буллитов. Конечно, быть выбранным для участия в Матче звёзд это большая честь. Я пропустил Матч звёзд в прошлом сезоне из-за болезни, надеюсь, что в этом сезоне не буду травмироваться. Я жду это событие, но сейчас у нас много игр, и мы прежде всего должны думать о том, чтобы их выиграть", — сказал Умарк пресс-службе клуба.