Ночная хоккейная лига стартовала в Республике Башкортостан

Семью матчами в Уфе, Стерлитамаке и Чекмагуше стартовал седьмой сезон Ночной хоккейной лиги в Республике Башкортостан. В отборочном этапе принимают участие 14 команд в дивизионе «Любитель 40+» и семь в «Лиге Надежды»: «МВД по РБ» дебютирует в НХЛ с победы, первый в истории матч любительского чемпионата страны проходит в селе Чекмагуш, чемпионский «Кировец» громит первого соперника 22:0.

Первый матч нового сезона суждено было провести новичку дивизиона «Любитель 40+» команде «МВД по РБ» и «Интегралу». Казалось бы, более искушённый «Интеграл» сможет начать сезон с победы. Поначалу события так и развивались, однако в третьем периоде «полицейские» не только отыгрались, но и вовсе оформили свою первую, историческую победу в дивизионе. «Интегралу» — спасибо за волю к победе и шайбу на последней секунде матча.

В игре «Табиб» — «Локомотив», к сожалению, болельщики стали свидетелями и первой травмы сезона. Не повезло голкиперу «Табиба» Сергею Яковлеву. Бросок у игрока «Локомотива» получился мощным, и шайба попала стражу ворот в шею, в незащищённое место. Благо всё обошлось заменой голкипера и прикладыванием льда. Вышедший на замену Яковлеву Михаил Лебедев поддержал почин своего напарника и тоже оставил ворота в неприкосновенности. В итоге – победа над «железнодорожниками» со счётом 4:0.

Ещё одно историческое событие состоялось в минувшие выходные в Чекмагуше. Там впервые состоялся матч Ночной лиги. Спасибо местной команде «Трактор» за участие в текущем сезоне. В гости к дебютантам приехала дружина «Старк». По гостям в итоге и проехались трактором, уж простите за подобный каламбур. Но слов из хоккейной песни не выкинешь, счет для дебютанта очень уж красноречивый – 6:1.

Ещё один весёлый и результативный матч закрывал программу первого тура «Любителя 40+». Один из фаворитов лиги – «Кумпан-Затон» — проверял на прочность «Комету». Сложно сказать по итоговому счёту, прошли ли «тела небесные» проверку на прочность, но сет выглядит довольно красноречивым (хотя после 0:22 сложно чем-то удивить). В итоге 10 шайб побывали в воротах голкипера «Кометы» Фархада Иксанова.