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Стал известен возможный вариант формы сборной России по хоккею на Олимпиаде

Хоккей

«Чемпионату» стал известен возможный вариант формы, в которой сборная России по хоккею отправится на Олимпийские игры в Пхёнчхан. За основу взят комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. После того как было принято решение о том, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплекте была добавлена надпись «olympic athlete of russia».

Теперь хоккеисты обязаны выиграть золото Олимпиады
Владимир Путин разрешил, а они больше всех хотели поехать в Корею.

Этот проект обсуждается с МОК и на данный момент пока не утверждён.

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