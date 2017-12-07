Стал известен возможный вариант формы сборной России по хоккею на Олимпиаде

«Чемпионату» стал известен возможный вариант формы, в которой сборная России по хоккею отправится на Олимпийские игры в Пхёнчхан. За основу взят комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. После того как было принято решение о том, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплекте была добавлена надпись «olympic athlete of russia».

Теперь хоккеисты обязаны выиграть золото Олимпиады Владимир Путин разрешил, а они больше всех хотели поехать в Корею.

Этот проект обсуждается с МОК и на данный момент пока не утверждён.