Петерссон: маленькое количество голов ставит «Авангард» в трудное положение

Шведский нападающий «Авангарда» Андре Петерссон вернулся в строй после травмы и рассказал о подготовке к матчу с «Ладой».

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«Чувствую себя гораздо лучше. За последние пару дней несколько раз пробовал себя на льду, надеюсь, что сейчас состояние уже позволит играть. Нужно свести к минимуму ошибки, действовать агрессивнее, когда получается создать голевые моменты в зоне противника. „Авангард“ не позволяет соперникам много забивать, что, естественно, хорошо. Остаётся ещё сфокусироваться на том, чтобы забивать самим.

Нападающие не забивают? Думаю, что проблема существует на протяжении всего сезона. Стараемся её решить. Также работаем над игрой в большинстве. Здесь есть ещё психологический момент — все зависит от игроков, от их нацеленности на ворота противника. Но когда мало забиваешь, это начинает давить на всю команду, слишком много думаешь и упускаешь возможности. Например, отдаешь передачу вместо того, чтобы бросить. «Авангарду» нужно как можно больше бросать по чужим воротам в каждом матче.

Активно отрабатываем игру в большинстве на тренировках. Надеюсь, сегодня игра в неравных составах будет более продуктивной. Нужно сфокусироваться на собственной игре, качественно обороняться, что, в принципе, команде почти всегда удаётся. И, конечно, создавать и реализовывать голевые моменты. Возможно, получится забросить и в большинстве. Тогда сможем выиграть", — сказал Петерссон в интервью пресс-службе клуба.

Петерссон не выходил на лёд с 22 ноября. В нынешнем сезоне шведский нападающий набрал 21 (7+14) очко в 34 матчах клуба.